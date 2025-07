POL-PDNR: Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Wissen (ots) - Am 11.07.2025 kam es gegen 12:00 Uhr im Bereich der Bruchstraß 25 in Wissen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach hat ein namentlich bekannter Zeuge beobachte, wie ein anthrazitfarbener unbekannter Fahrschulwagen beim seitwärts einparken einen blauen Opel Corsa touchierte und beschädigte. Am flüchtigen Fahrschulfahrzeug soll dabei ein Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite entstanden sein. ...

