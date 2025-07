POL-PDNR: Motorradfahrer stürzt bei Wildunfall und verletzt sich schwer

Betzdorf (ots) - Von ihrem am Lenker angebrachten Mobiltelefon abgelenkt, fuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin am 12.07.2025 gegen 12:15 Uhr in der Kölner Straße gegen den stehenden PKW eines 58-jährigen. Es entstand leichter Sachschaden an dem PKW. Verletzt wurden niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 926-0 E-Mail: ...

