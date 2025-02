Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endete an deutsch-niederländischer Grenze

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend einen international gesuchten 59-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die irischen Behörden vor.

Der 59-jährige Pole war als Mitfahrer in einem Kleinbus über die BAB 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das Auto gegen 20:20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 59-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Dem Mann werden seitens der irischen Justiz verschiedene Fälle von häuslicher Gewalt vorgeworfen.

Am Montagvormittag wurde dem 59-Jährigen durch einen Richter am Amtsgericht Nordhorn der Haftbefehl verkündet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Irland übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell