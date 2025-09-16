Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf Überholmanöver L133 Trassem

Trassem (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025 um ca. 09:00 Uhr kam es auf der L133 zwischen Freudenburg und Trassem zu einem Überholmanöver. Hierbei überholte ein roter Geländewagen einen grauen VW und scherte nach Angaben des VW-Fahrers so knapp wieder ein, dass dieser nur mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Da sich die Aussagen der Beteiligten bezüglich des Hergangs der Situation unterscheiden, werden Zeugen gebeten, sich mit der PI Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell