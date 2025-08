Feuerwehr München

FW-M: Notfall im Ferienhaus - Rettungskette begann in München

Montag, 4. August 2025, 21.00 Uhr

Korsika

Am Abend des 4. August ist in der Integrierten Leitstelle München ein Notruf einer Münchnerin eingegangen. Sie berichtete, dass sich ihre Mutter bei Gartenarbeiten in ihrem Ferienhaus auf Korsika vermutlich den Fuß gebrochen habe und nun medizinische Hilfe benötige.

Der Leitstellendisponent stellte den telefonischen Kontakt zur verletzten Frau her und konnte mithilfe von Kartendiensten den genauen Standort des Ferienhauses auf der Mittelmeerinsel ermitteln. Die nachfolgenden Versuche, die zuständige Leitstelle auf Korsika direkt zu erreichen, blieben zunächst ohne Erfolg. Auch nationale französische Stellen, darunter mehrere Konsulate, konnten nicht erreicht werden. Schließlich gelang es, über eine benachbarte Leitstelle in Grenznähe einen deutschsprachigen Kollegen in einer französischen Leitstelle zu kontaktieren. Dieser übernahm die Einsatzdaten und veranlasste die Alarmierung der örtlichen Rettungskräfte.

Trotz geografischer Entfernung, sprachlicher Hürden und unterschiedlicher Zuständigkeiten konnte somit eine Versorgung der verletzten Frau sichergestellt werden.

