Feuerwehr München

FW-M: Feuerwehr-Ehrungen für Engagement und Einsatzbereitschaft (München)

München (ots)

Mittwoch, 16. Juli 2025, 18.00 Uhr

📍 Alter Rathaussaal

Die Stadt München hat am Mittwochabend verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt. Die Veranstaltung im Alten Rathaussaal hat Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin der Stadt München, eröffnet. Sie betonte in ihrer Begrüßungsrede die zentrale Rolle der Feuerwehr im Stadtleben und bedankte sich ausdrücklich dafür, dass die Mitglieder ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Der Festakt begann mit der feierlichen Verleihung der Würde des Ehren-Abteilungskommandanten an Helmut Rauch für sein jahrzehntelanges Engagement für die Feuerwehr München, insbesondere für die Abteilung Langwied-Lochhausen. Im Anschluss wurde Michael Beschorner, Markus Drexler und Stephan Weber für ihre Dienste das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. (LFV) verliehen.

Die Feuerwehr-Ehrenmedaille des LFV ist eine besondere Ehrung für außergewöhnliche Verdienste. Sie wird Personen verliehen, die sich nicht im aktiven Feuerwehrdienst befinden. In diesem Jahr wurde mit der Feuerwehr-Ehrenmedaille Mischa Kunz ausgezeichnet. Er übernahm als Vorstandsmitglied des Vereins Münchner Freiwillige - Wir helfen e. V. eine tragende Rolle in der Koordination der Spontanhilfe zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Sein schnelles und effektives Handeln in Krisensituationen hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Hilfe für Geflüchtete zielgerichtet organisiert werden konnte.

Im Anschluss dankte die Freiwillige Feuerwehr noch Anastasia Kukula, Thorsten Joachim und Andreas Skultety für die intensive Begleitung des Projekts Diversität und Inklusion.

Die Ehrungen wurden vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Stadtbrandrat Claudius Blank, gemeinsam mit Verena Dietl, Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller, Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble und den beiden stellvertretenden Kommandanten Florian Klein und Michael Schmid verliehen.

Weitere Ehrungen konnten anschließend noch im Foyer des Alten Rathaussaals durchgeführt werden. Insgesamt wurden 50 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr München für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz ausgezeichnet. Die Ehrungen umfassten:

- 23 Mal "München leuchtet" in Bronze (für 12 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in München)

- 11 Mal "München leuchtet" in Silber (für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in München)

- 7 Mal das Staatliche Ehrenzeichen in Silber des Freistaats Bayern (für 25 Dienstjahre)

- 9 Mal das Staatliche Ehrenzeichen in Gold des Freistaats Bayern (für 40 Dienstjahre)

Nach der Ehrungszeremonie lud Stadtbrandrat Claudius Blank zu einem Stehempfang ein. Diese Gelegenheit nutzten die Anwesenden, um sich über vergangene Einsätze, zukünftige Herausforderungen sowie die gemeinsame Arbeit in der Feuerwehr auszutauschen.

(pyz)

