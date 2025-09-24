POL Schwaben Nord: 1779 - Polizei kontrolliert Fahrer mit Mobiltelefon

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Haunstetten/Siebenbrunn - Am Dienstag (23.09.2025) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Unteren Talweg und benutzte dabei sein Mobiltelefon. Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der Verkehrskontrolle reagierte der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie Beleidigung gegen den 41-jährigen Mann.

