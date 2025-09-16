FW Stuttgart: Stuttgart-Giebel: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Stuttgart

Stuttgart (ots)

- 3 Balkone im 3. OG, 4. OG und DG im Vollbrand - Eine Katze gerettet

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Feuerwehr-Notruf 112 einen Brand auf einem Balkon. Da es unklar war, ob das Feuer schon in die Wohnung übergegriffen hat, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, erweitert um ein weiteres Löschfahrzeug, den Einsatzleiter Inspektionsdienst, die Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Weilimdorf und den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten bereits drei Balkone, wobei das Feuer auch schon auf die Wohnungen im 4. Obergeschoss und Dachgeschoss übergegriffen hatte. Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz über den Treppenraum zur Brandbekämpfung in die betroffenen Geschosse vor. Parallel wurde der Brand auch von außen über die Drehleiter mit einem Löschrohr bekämpft, um die weitere Brandausbreitung auf benachbarte Balkone zu verhindern. Insgesamt forderte die Brandbekämpfung, die Kontrolle der verrauchten Treppenräume nach gefährdeten Personen und die Entrauchung der Wohnräume den Einsatz von drei Atemschutztrupps. Personen wurden keine verletzt, eine Katze konnte aus einer Brandwohnung gerettet und an ihren Eigentümer übergeben werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Gerätewagen-Logistik Feuerwache 3: Einsatzleiter Inspektionsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Rettungswagen

