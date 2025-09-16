PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Stuttgart: Stuttgart-Giebel: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart (ots)

   -	3 Balkone im 3. OG, 4. OG und DG im Vollbrand -	Eine Katze 
gerettet

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Feuerwehr-Notruf 112 einen Brand auf einem Balkon. Da es unklar war, ob das Feuer schon in die Wohnung übergegriffen hat, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, erweitert um ein weiteres Löschfahrzeug, den Einsatzleiter Inspektionsdienst, die Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Weilimdorf und den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten bereits drei Balkone, wobei das Feuer auch schon auf die Wohnungen im 4. Obergeschoss und Dachgeschoss übergegriffen hatte. Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz über den Treppenraum zur Brandbekämpfung in die betroffenen Geschosse vor. Parallel wurde der Brand auch von außen über die Drehleiter mit einem Löschrohr bekämpft, um die weitere Brandausbreitung auf benachbarte Balkone zu verhindern. Insgesamt forderte die Brandbekämpfung, die Kontrolle der verrauchten Treppenräume nach gefährdeten Personen und die Entrauchung der Wohnräume den Einsatz von drei Atemschutztrupps. Personen wurden keine verletzt, eine Katze konnte aus einer Brandwohnung gerettet und an ihren Eigentümer übergeben werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Gerätewagen-Logistik Feuerwache 3: Einsatzleiter Inspektionsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

