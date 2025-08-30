PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vollbrand eines PKW auf der Bundesautobahn A8

  • Bild-Infos
  • Download

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitag, den 29. August 2025, wurde die Feuerwehr zu einem PKWBrand auf der Bundesautobahn A8 alarmiert. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München. Aus bisher ungeklärter Ursache brach ein Feuer im Fahrzeug aus.

Mehrere Notrufe über die 112 erreichten die Integrierte Leitstelle, woraufhin die Feuerwehr unverzüglich alarmiert wurde.

Laut Augenzeugen entwickelte sich das Feuer rasch, sodass der Wagen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand stand. Erste Löschversuche mittels Feuerlöscher durch Vorbeifahrende waren vergeblich.

Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung über und konnte das Feuer mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt und der vollständig ausgebrannte PKW mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nachdem der Einsatz erfolgreich abgeschlossen war, konnte die Fahrbahnreduzierung in Richtung München wieder aufgehoben und der Verkehr freigegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 5: Leitungsdienst, Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Freiwillige Feuewehr

Abteilung Vaihingen: Mannschaftstransportfahrzeug, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Feuerwehranhänger Verkehrsabsicherung

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

