Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wasserschaden in Bibliothek

Stuttgart (ots)

- Feuerwehr rund vier Stunden mit mehreren Pumpen im Einsatz

- Ein Archivraum und mehrere Aufzugsschächte betroffen

Aufgrund einer defekten Wasserleitung kam es am Dienstagmorgen zu einem massiven Wasseraustritt in einer Bibliothek in der Konrad-Adenauer-Straße. Der Wasseraustritt konnte durch Haustechniker schnell gestoppt werden, dennoch waren mehrere Aufzugsschächte und ein Archivraum betroffen.

Die Feuerwehr Stuttgart wurde gegen 09.45 Uhr alarmiert und pumpte das Wasser rund vier Stunden mit mehreren Pumpen aus dem Gebäude. Hierzu kamen 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen zum Einsatz.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst

Feuerwache 2: Gerätewagen-Transport

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hofen: Löschfahrzeug

Abteilung Wangen: Löschfahrzeug

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell