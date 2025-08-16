FW Stuttgart: Ausströmendes Kohlenstoffdioxid durch Brandmeldeanlage entdeckt
Stuttgart (ots)
- CO² strömt aus Kältemittelanlage aus - Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen über mehrere Stunden notwendig - 8 Einsatzkräfte unter Atemschutz im Einsatz
Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes in Stuttgart-Fasanenhof alarmiert. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte als Auslöseursache nicht einen Brand fest, sondern ausströmendes CO² aus einer Kälteanlage. Dieses Gas musste mit einem speziellen Be-und Entlüftungsgerät aus dem betroffenen Technikraum im Untergeschoss gesaugt werden. Hierfür wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Eine Gefahr für Personen bestand außerhalb des betroffenen Technikbereiches nicht. Nach erfolgreicher mehrstündiger Belüftung konnte die Einsatzstelle an einen hinzugezogenen Techniker übergeben werden. Dieser begann sofort mit der Instandsetzung der Anlage.
Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Birkach: Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Gerätewagen Messtechnik
Rettungsdienst:
Keiner
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de
