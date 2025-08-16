PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Ausströmendes Kohlenstoffdioxid durch Brandmeldeanlage entdeckt

Stuttgart (ots)

   -	CO² strömt aus Kältemittelanlage aus -	Umfangreiche 
Belüftungsmaßnahmen über mehrere Stunden notwendig -	8 Einsatzkräfte 
unter Atemschutz im Einsatz

Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes in Stuttgart-Fasanenhof alarmiert. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte als Auslöseursache nicht einen Brand fest, sondern ausströmendes CO² aus einer Kälteanlage. Dieses Gas musste mit einem speziellen Be-und Entlüftungsgerät aus dem betroffenen Technikraum im Untergeschoss gesaugt werden. Hierfür wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Eine Gefahr für Personen bestand außerhalb des betroffenen Technikbereiches nicht. Nach erfolgreicher mehrstündiger Belüftung konnte die Einsatzstelle an einen hinzugezogenen Techniker übergeben werden. Dieser begann sofort mit der Instandsetzung der Anlage.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Löschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst:

Keiner

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

