PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Magstadter Straße

Stuttgart (ots)

   -	Verkehrsunfall mit drei PKW -	Acht verletzte und beteiligte 
Personen

Durch den fahrzeuginternen Notruf (E-Call) des Unfallautos und den europaweiten Notruf 112 ging gegen 14:28 Uhr bei der integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW ein. Aufgrund der geschilderten Lage mit mehreren verletzten Erwachsenen und Kindern, wurden sofort umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.

Bei der Frontalkollision eines Vans mit einem SUV kam der Van von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurden acht Personen, darunter mehrere Kinder zum Teil leicht bis schwer und eine Person lebensbedrohlich verletzt. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert. Der dritte PKW war minimal am Rande beteiligt, da dieser tuschiert wurde.

Die Feuerwehr setzte zur Befreiung eines Insassen hydraulisches Rettungsgerät ein, führte eine medizinische Erstversorgung der Verletzten und Beteiligten durch und stellte den Brandschutz sicher.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Büsnau: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

1 Notarzteinsatzfahrzeug 3 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Leitender Notarzt 1 Rettungshubschrauber 1 MIC 3 Krankentransportwagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 20:04

    FW Stuttgart: Balkonbrand

    Stuttgart (ots) - - Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Balkon im Obergeschoss - Das Feuer hatte sich bereits ins angrenzende Wohnzimmers ausgebreitet und drohte auf das Dach überzugreifen -  Die Bewohner hatten zum Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbständig verlassen Der Feuerwehr wurde gegen 13:45 Uhr über den Notruf ein Balkonbrand in Stuttgart-Untertürkheim in der Dietbachstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren