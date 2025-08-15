Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Magstadter Straße

Stuttgart (ots)

- Verkehrsunfall mit drei PKW - Acht verletzte und beteiligte Personen

Durch den fahrzeuginternen Notruf (E-Call) des Unfallautos und den europaweiten Notruf 112 ging gegen 14:28 Uhr bei der integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW ein. Aufgrund der geschilderten Lage mit mehreren verletzten Erwachsenen und Kindern, wurden sofort umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.

Bei der Frontalkollision eines Vans mit einem SUV kam der Van von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurden acht Personen, darunter mehrere Kinder zum Teil leicht bis schwer und eine Person lebensbedrohlich verletzt. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert. Der dritte PKW war minimal am Rande beteiligt, da dieser tuschiert wurde.

Die Feuerwehr setzte zur Befreiung eines Insassen hydraulisches Rettungsgerät ein, führte eine medizinische Erstversorgung der Verletzten und Beteiligten durch und stellte den Brandschutz sicher.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Büsnau: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

1 Notarzteinsatzfahrzeug 3 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Leitender Notarzt 1 Rettungshubschrauber 1 MIC 3 Krankentransportwagen

