FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Magstadter Straße
Stuttgart (ots)
- Verkehrsunfall mit drei PKW - Acht verletzte und beteiligte Personen
Durch den fahrzeuginternen Notruf (E-Call) des Unfallautos und den europaweiten Notruf 112 ging gegen 14:28 Uhr bei der integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW ein. Aufgrund der geschilderten Lage mit mehreren verletzten Erwachsenen und Kindern, wurden sofort umfangreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.
Bei der Frontalkollision eines Vans mit einem SUV kam der Van von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurden acht Personen, darunter mehrere Kinder zum Teil leicht bis schwer und eine Person lebensbedrohlich verletzt. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert. Der dritte PKW war minimal am Rande beteiligt, da dieser tuschiert wurde.
Die Feuerwehr setzte zur Befreiung eines Insassen hydraulisches Rettungsgerät ein, führte eine medizinische Erstversorgung der Verletzten und Beteiligten durch und stellte den Brandschutz sicher.
Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr Feuerwache 5: Löschzug
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Büsnau: Löschfahrzeug
Rettungsdienst
1 Notarzteinsatzfahrzeug 3 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 Leitender Notarzt 1 Rettungshubschrauber 1 MIC 3 Krankentransportwagen
