Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (ots)

Eine 54-jährige Fahrerin eines Microcars befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die L1021 von Hötzelsroda in Richtung B84. Im weiteren Verlauf kam die Frau mit ihrem Fahrzeug offenbar ins Rutschen und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Microcar kam auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Mopedauto befreit werden. Sie kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell