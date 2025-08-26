Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gartenhausbrand führt zu starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Gartenhaus brennt vollständig ab

- Brand greift auf Vegetation über

Mehrere Anrufer meldeten gegen 13:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Knallgeräusche im Bereich der Waldebene Ost / Schillerlinde. Durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte ein brennendes Gartenhaus in der Straße "Im Schleifrain" in Stuttgart-Wangen lokalisiert werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand und der Brand griff auf umliegende Vegetation über. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Um die Einsatzstelle schnell zu erreichen, erwiesen sich zwei geländegängige Unimogs der Feuerwehr als sehr hilfreich. Mit den zwei geländegängigen Löschfahrzeugen wurde im weiteren Verlauf auch das benötigte Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht.

Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle verlassen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug

Abteilung Wangen: Zwei Löschfahrzeuge

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell