PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gartenhausbrand führt zu starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

   -	Gartenhaus brennt vollständig ab
   -	Brand greift auf Vegetation über

Mehrere Anrufer meldeten gegen 13:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Knallgeräusche im Bereich der Waldebene Ost / Schillerlinde. Durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte ein brennendes Gartenhaus in der Straße "Im Schleifrain" in Stuttgart-Wangen lokalisiert werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand und der Brand griff auf umliegende Vegetation über. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Um die Einsatzstelle schnell zu erreichen, erwiesen sich zwei geländegängige Unimogs der Feuerwehr als sehr hilfreich. Mit den zwei geländegängigen Löschfahrzeugen wurde im weiteren Verlauf auch das benötigte Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht.

Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet und die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle verlassen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug

Abteilung Wangen: Zwei Löschfahrzeuge

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 18:53

    FW Stuttgart: Mineralöl auf Neckar

    Stuttgart (ots) - Gewässer 2 - Mineralöl auf Neckar - Gewässerverunreinigung in nicht geringem Umfang - Einsatz von Drohnen und Rettungsboot Heute gegen 09:40 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Wasserschutzpolizei zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich der Wilhelma alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus einem Tank an Bord eines Schiffes Mineralöl in den Neckar ausgetreten war. Dadurch kam es zu einer ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 06:40

    FW Stuttgart: Ausströmendes Kohlenstoffdioxid durch Brandmeldeanlage entdeckt

    Stuttgart (ots) - - CO² strömt aus Kältemittelanlage aus - Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen über mehrere Stunden notwendig - 8 Einsatzkräfte unter Atemschutz im Einsatz Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr zu einem Wohn- und Geschäftsgebäudes in Stuttgart-Fasanenhof alarmiert. Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte als ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 20:38

    FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Magstadter Straße

    Stuttgart (ots) - - Verkehrsunfall mit drei PKW - Acht verletzte und beteiligte Personen Durch den fahrzeuginternen Notruf (E-Call) des Unfallautos und den europaweiten Notruf 112 ging gegen 14:28 Uhr bei der integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW ein. Aufgrund der geschilderten Lage mit mehreren verletzten Erwachsenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren