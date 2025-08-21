FW Stuttgart: Mineralöl auf Neckar
Stuttgart (ots)
Gewässer 2 - Mineralöl auf Neckar
- Gewässerverunreinigung in nicht geringem Umfang - Einsatz von Drohnen und Rettungsboot Heute gegen 09:40 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Wasserschutzpolizei zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich der Wilhelma alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus einem Tank an Bord eines Schiffes Mineralöl in den Neckar ausgetreten war. Dadurch kam es zu einer großflächigen Verunreinigung der Wasseroberfläche. Der Austritt des Gefahrstoffs war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gestoppt worden. Zur Eindämmung des ausgetretenen Mineralöls brachte die Feuerwehr mithilfe des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Münster eine Ölsperre im Neckar aus. Zusätzlich wurde die Drohne der Feuerwehr eingesetzt, um die Lage aus der Luft zu erkunden und zu dokumentieren. Neben der Feuerwehr waren auch die Wasserschutzpolizei sowie das Amt für Umweltschutz vor Ort. Weitere Maßnahmen zur Beseitigung der Verunreinigung wurden durch die zuständigen Behörden eingeleitet. Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Leitungsdienst, Gerätewagen Wasserrettung, Feuerwehranhänger Ölsperre
Freiwillige Feuerwehr Abteilung Münster: Gerätewagen Wasserrettung, Rettungsboot Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportfahrzeug, Drohne Abteilung Wangen: Tanklöschfahrzeug
Sonstige
Wasserschutzpolizei, Amt für Umweltschutz
Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell