Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vollbrand einer Wohnung in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart (ots)

- Brennende Wohnung in Mehrfamilienhaus

- Fünf verletzte Personen, davon eine Person mit schweren Verletzungen

- Drei Personen mit Leitern aus dem Gebäude gerettet

Kurz vor Mitternacht meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle Stuttgart einen Wohnungsbrand in der Rüdigerstraße. Die Anrufer teilten zudem mit, dass bereits offene Flammen aus dem Fenster schlagen.

Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und einer Lageerkundung durch den Einsatzleiter, wurde weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Parallel leiteten die Einsatzkräfte die Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Drei Personen mussten durch die Feuerwehr mit Leitern aus dem Gebäude gerettet werden.

Fünf Personen wurden durch den Wohnungsbrand verletzt und nach der Übergabe an den Rettungsdienst in Stuttgarter Kliniken transportiert. Alle verletzten Betroffenen erlitten leichte bis schwerere Rauchgasvergiftungen.

Der Brand konnte von mehreren Trupps unter Atemschutz mit zwei Löschrohren im Innen- und Außenangriff schnell unter Kontrolle und schlussendlich gelöscht werden. Durch den raschen Einsatz konnte eine Brandausbreitung auf das restliche Gebäude verhindert werden.

Abschließend musste das Gebäude und insbesondere das Treppenhaus belüftet und die Umgebungsluft auf Schadstoffe überprüft werden. Der Feuerwehreinsatz konnte gegen 2 Uhr beendet werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, drei Rettungswagen, drei Krankentransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell