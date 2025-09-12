Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Stuttgart-Mitte: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart (ots)

- Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

- Neun leicht verletzte Personen

Gegen 19:12 Uhr meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen stark verrauchten Treppenraum. Sie vermuteten einen Kellerbrand. Daraufhin alarmierte die Integrierten Leitstelle den zuständigen Löschzug der Feuerwache 3, ein weiteres Löschfahrzeug, den Einsatzleiter Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst.

Die Erkundung des Einsatzleiters ergab einen Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung. Mehrere Personen brachten sich über den verrauchten Treppenraum in Sicherheit. Erlitten hierbei jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung. Die anderen Personen befanden sich noch in ihren Wohnungen.

Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung im Keller eingesetzt. Zwei weitere Trupps kontrollierten und sicherten den Treppenraum auf Personen. Die verbliebenen Personen wurden in den Wohnungen belassen. Zügig wurden maschinelle Belüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Durch den zielgerichteten Löschangriff konnte um 19:33 Uhr "Feuer unter Kontrolle" und um 19:54 Uhr "Feuer aus" gegeben werden. Die Wohnungen wurden anschließend von der Feuerwehr auf Schadstoffe gemessen. Es konnten nach ausreichender Belüftung keine Schadstoffe mehr nachgewiesen werden. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

Es wurden 9 Personen beim Verlassen des Gebäudes durch den verrauchten Treppenraum leicht verletzt.

Das Gebäude wurde vom Energieversorger stromlos geschaltet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Gerätewagen Logistik

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschzug

Feuerwache 4: Leitungsdienst, Drehleiter, Gerätewagen Atemschutz/ Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell