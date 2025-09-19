Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand in einer Wohnung in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart (ots)

- Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses - Zwei verletzte Jugendliche ins Krankenhaus verbracht - Feuerwehr rettet zwei Katzen aus der Brandwohnung

Am Freitagmittag gegen 13:25 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohewartstraße im Stadtteil Feuerbach. Da es zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhielten, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, erweitert um ein weiteres Löschfahrzeug, den Einsatzleiter Inspektionsdienst und den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte trat schwarzer Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung im Dachgeschoss und der Treppenraum war stark verraucht. Drei Personen konnten sich selbst über den Treppenraum aus der betroffenen Wohnung in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Das Feuer in der Küche konnte mit einem Löschrohr zügig gelöscht werden. Zusätzlich retteten die Einsatzkräfte zwei Katzen aus der Brandwohnung. Aus dem darunterliegenden Geschoss brachte die Feuerwehr eine Person ins Freie. Im weiteren Einsatzverlauf belüftete die Feuerwehr das Gebäude und führte Schadstoffmessungen in den mehreren Wohnung durch.

Zwei Jugendliche erlitten leichte Verletzungen, der Rettungsdienst verbrachte sie zur weiteren Kontrolle und Behandlung in eine Klinik. Die Brandwohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Hilfeleistungslöschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Verwaltungsstandort Ulmer Straße: Inspektionsdienst

Rettungsdienst

Ein Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungswagen, ein Krankentransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell