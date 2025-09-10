Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rucksack gestohlen

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am vergangenen Samstag zwischen 17:00 und 18:00 Uhr am Niederwiesenweiher. Eine 13-jährige aus Haßloch hatte sich dort aufgehalten. In einem kurzen unbeobachteten Moment wurde deren Rucksack, den sie in der Nähe des Wassers abgelegt hatte, vermutlich von zwei Jugendlichen entwendet. Eine Beschreibung dieser beiden Jugendlichen liegt nicht vor, lediglich dass sie sich mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit entfernten. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

