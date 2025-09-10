PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt

Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen konnte ein 13-jähriger aus Böhl-Iggelheim am Dienstagmorgen in der Straße Am Schwarzweiher auf einem E-Scooter fahrend festgestellt werden. Da er das Mindestalter zum Führen eines solchen Rollers nicht hatte (14 Jahre), wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Scooter wurde sichergestellt. Schon kurz zuvor konnte ebenfalls ein 13-jähriger aus Schifferstadt in der Iggelheimer Straße ebenfalls fahrend auf einem E-Scooter festgestellt und kontrolliert werden. Auch ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. In beiden Fällen wurden die Erziehungsberechtigten informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

