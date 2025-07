Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (27.07.2025) brachen noch unbekannte Täter in einen Imbiss in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Über ein im Untergeschoss gelegenes Fenster verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt und begaben sich dann in den Raum mit den Geldspielautomaten. Diese brachen sie auf und stahlen vermutlich mehrere Tausend Euro daraus. Der entstandene Sachschaden konnten noch nicht geschätzt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

