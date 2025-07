Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (27.07.2025) ereignete sich gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Stuttgart-Flughafen/Messe ein Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden. Aus noch unbekannter Ursache stießen eine 71 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die auf dem rechten der Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs war, und ein 34-jähriger VW-Lenker, der den mittleren Fahrstreifen benutzte, zusammen. Durch die Kollision wurde der VW vor den Mercedes gedreht, der den VW noch ein Stück bis auf den Standstreifen vor sich her schob. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergang sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen, die sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden können.

