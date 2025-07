Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Leergutdiebe leisten Widerstand und verletzten Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Ein 22-jähriger Polizeibeamter wurde am Samstagabend (26.07.2025) im Einsatz verletzt, als er mit seinem Streifenpartner zwei Leergutdiebe in Herrenberg festnehmen wollte. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 21:40 Uhr, dass mehrere Jugendliche Leergutkisten vom Gelände eines Getränkemarkts in der Adlerstraße stehlen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Herrenberg nahmen daraufhin die Fahndung nach den Tatverdächtigen auf. Eine der Polizeistreifen entdeckte schließlich vier bis fünf junge Männer, die im Bereich der Straße "Schießtäle" mit Getränkekisten unterwegs waren. Als die Personen den Streifenwagen erkannten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Der 22-jährige Polizeibeamte und sein 36-jähriger Streifenpartner nahmen die Verfolgung auf und konnten zwei der Flüchtigen einholen. Die beiden Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 19-Jähriger, leisteten gegen ihre Festnahme Widerstand. Aufgrund der Gegenwehr des 19-Jährigen erlitt der 22-jährige Polizeibeamte den Bruch eines Fingers und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 16-Jährige zog sich bei der Festnahme leichte Verletzungen zu und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Beide festgenommenen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Herrenberg zu den noch unbekannten Mittätern dauern an. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt werden unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

