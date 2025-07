Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Einen dreistelligen Bargeldbetrag und einen Laubbläser ließ ein noch unbekannter Täter aus einer Gaststätte in der Aldinger Straße in Kornwestheim mitgehen, in die er zwischen Freitag (25.07.2025) 23.30 Uhr und Samstag (26.07.2025) 10.00 Uhr eingebrochen ist. Nachdem der Unbekannte zunächst versucht hatte über den Haupteingang in das Lokal einzudringen und dies nicht gelungen war, machte er sich an einem Fenster im hinteren Bereich zu schaffen und stieg letztlich ein. Das Innere der Gaststätte durchwühlte der Unbekannte, wobei er auf das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 400 Euro stieß. Der hinterlassene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polize.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

