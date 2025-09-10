Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am gestrigen 09.09.2025 befuhren eine 49-jährige Porsche-Fahrerin und ein 83-jähriger Benz-Fahrer in dieser Reihenfolge die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An einem Fußgängerüberweg musste die Porsche-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Auf Grund eines zu geringen Sicherheitsabstandes des Nachfolgenden fuhr dieser auf das Fahrzeugheck des Porsche auf. Beide Personen verletzten sich leicht und mussten medizinisch betreut werden. Die Mercedes-Benz C-Klasse wies nach dem Unfallgeschehen einen massiven Frontschaden auf. Am Porsche Cayenne riss die Auspuffanlage ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Der Verkehr musste durch die eingesetzten Beamten gelenkt werden. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell