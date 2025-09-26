POL-DN: Baggerbesetzung im Tagebau Hambach

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Niederzier (ots)

Am 26.09.2025 gegen 07:00 Uhr erhielt die Polizei durch RWE Kenntnis über eine aktuell stattfindende Baggerbesetzung im Tagebau Hambach. Durch Polizeikräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass sich insgesamt zwölf Personen widerrechtlich Zutritt zum Tagebau verschafft haben. Aktuell haben sie einen Bagger und eine Bandanlage besetzt und Transparente angebracht.

Insgesamt acht Personen befinden sich derzeit auf einem Bagger, zwei von ihnen haben sich dort abgeseilt. Vier weitere Personen befinden sich aktuell im Bereich einer Bandanlage und halten diese besetzt.

Die Polizei Düren hat die Leitung des Einsatzes übernommen und ist mit starken Kräften vor Ort. Der Betrieb des betroffenen Baggers und der angrenzenden Bandanlage wurde aktuell eingestellt, um eine Gefährdung von Personen im Tagebau zu minimieren. Aufgrund der Vorkommnisse besteht der Verdacht von Straftaten (u.a. Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe). RWE Power stellt Strafantrag bezüglich aller in Frage kommender Delikte.

Ziel der polizeilichen Maßnahmen ist es nun, eine Gefährdung aller beteiligten Personen auszuschließen, da der Aufenthalt im Bereich des Tagebaus insbesondere in der Nähe von Großgerät erhebliche Gefahren birgt. Zum anderen wird durch die Einsatzkräfte eine konsequente und beweissichere Verfolgung von Straftaten sichergestellt.

Zur Bewältigung des Einsatzes sind Rettungs- und Spezialkräfte für eine mögliche Höhenrettung angefordert. Ein Polizeihubschrauber sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei sind aktuell im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

