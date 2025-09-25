PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Vor Personenkontrolle unter Einfluss von Betäubungsmitteln geflüchtet

Jülich (ots)

Bei einer Personenkontrolle wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz flüchtete gestern (24.09.2025) eine Person zunächst unerkannt mit einem E-Scooter. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige jedoch wenig später angetroffen werden.

Starker Cannabis-Geruch hatte die eingesetzten Beamten gegen 16:20 Uhr zur Kontrolle einer Gruppe augenscheinlich Jugendlicher im Bereich einer Parkanlage in der Nähe der Karthäuserstraße in Jülich veranlasst. Bereits bei Annäherung der Beamten stieg eine der Personen auf einem E-Scooter und versuchte sich der anstehenden Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dies misslang, da der Flüchtige in unmittelbarer Nähe wenig später angetroffen und gestellt werden konnte.

Bei der folgenden Kontrolle des 32-jährigen Mannes aus Jülich konnten neben einer größeren Menge Bargeld in kleinen Scheinen, mehrere Druckverschlussbeutel mit verschiedenen Cannabisprodukten festgestellt werden. Zudem ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Flüchtige selber erheblich unter Einwirkung verschiedener Betäubungsmittel stand. Eine Blutprobe wurde veranlasst und u.a. ein Strafverfahren wegen Verdacht des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

