Polizei Düren

POL-DN: PKW-Brand verursacht Verkehrsstörungen im Bereich der B56

Düren (ots)

Durch einen PKW-Brand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Birkesdorf, kam es am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der angrenzenden Straßen.

Vermutlich durch einen technischen Defekt war während der Fahrt ein Motorbrand am PKW einer 46-jährigen Frau aus Düren ausgebrochen. Nachdem sie eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum festgestellt hatte, steuerte sie den Parkplatz des Fitnessstudios an, um nach der Ursache zu sehen. Da der Motorraum jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig brannte, gelang es erst der hinzugerufenen Feuerwehr das Feuer zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden; der PKW der Dürenerin wurde jedoch erheblich beschädigt. Durch das Einsatzgeschehen während der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen insbesondere im Bereich der angrenzenden B56.

