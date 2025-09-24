Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Ladendiebstahl

Düren (ots)

Nach einem Ladendiebstahl nahmen Beamte der Polizeiwache Düren einen Tatverdächtigen fest, der hochwertige Pflegeprodukte entwendet hatte.

Zuvor hatte am gestrigen Nachmittag (23.09.2025) die Mitarbeiterin eines Geschäftes für Kosmetikartikel in der Wirtelstraße den Tatverdächtigen beobachtet, wie dieser ein fast 500,- Euro teures Pflegeprodukt aus der Verpackung nahm und unter seinem Pullover verstaute. Sie konfrontierte den Mann mit der Tat und informierte umgehend die Polizei. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten neben dem genannten Diebesgut zudem originalverpackte hochwertige Ohrhörer, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, aufgefunden werden. Darüber hinaus führte er bei der Tat ein zugriffsbereit getragenes Taschenmesser am Hosenbund mit sich. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Diebstahl mit Waffen eingeleitet.

