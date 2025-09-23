PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Ein leichtverletzter Radfahrer bei Kollision mit PKW

Jülich (ots)

Am Montagmorgen (22.09.2025) kam es gegen 07:36 Uhr im Einmündungsbereich der Güstener Straße / L213 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, der leicht verletzt wurde.

Der 44-jährige Radfahrer aus Titz war zur Unfallzeit auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der L213 unterwegs und wollte nach eigenen Angaben die Güstener Straße im Einmündungsbereich überqueren. Dabei hatte er zwar den PKW einer 58-jährigen Frau aus Jülich auf der Güstener Straße kommen sehen, war jedoch irrtümlich davon ausgegangen, dass diese anhalten würde. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, durch die der Radfahrer zu Fall kam. Er wurde zur medizinischen Versorgung leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

