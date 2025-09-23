Polizei Düren

POL-DN: Ein leichtverletzter Radfahrer bei Kollision mit PKW

Jülich (ots)

Am Montagmorgen (22.09.2025) kam es gegen 07:36 Uhr im Einmündungsbereich der Güstener Straße / L213 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, der leicht verletzt wurde.

Der 44-jährige Radfahrer aus Titz war zur Unfallzeit auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der L213 unterwegs und wollte nach eigenen Angaben die Güstener Straße im Einmündungsbereich überqueren. Dabei hatte er zwar den PKW einer 58-jährigen Frau aus Jülich auf der Güstener Straße kommen sehen, war jedoch irrtümlich davon ausgegangen, dass diese anhalten würde. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, durch die der Radfahrer zu Fall kam. Er wurde zur medizinischen Versorgung leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

