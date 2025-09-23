Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montag (22.09.2025) kam es gegen 14:50 Uhr auf der Straße "Am Langen Graben" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Mann aus Herzogenrath mit seinem Kraftrad die Straße "Am Langen Graben". Beim Abbiegen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte samt Motorrad über die Fahrbahn. Der Mann konnte zum Unfallhergang keine Angaben machen, da er sich nach eigenen Aussagen nicht daran erinnert. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell