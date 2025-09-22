PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Bordstein-Kollisionen - Polizei stoppt 65-Jährigen

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21.09.2025) hat die Polizei in Düren einen erheblich alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Zuvor war der Mann durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen.

Gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Pkw, der auf der K27 in Richtung Düren-Gürzenich in starken "Schlangenlinien" unterwegs war. Der Wagen war zuvor bereits auf mehreren Straßen durch unsichere Fahrmanöver und Kollisionen mit Bordsteinen aufgefallen.

Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug schließlich auf der Birgeler Straße anhalten. Am Steuer saß ein 65-jähriger Mann aus Aachen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Düren
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
