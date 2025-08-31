Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 31.08.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bodnegg

Beim Überholen den Gegenverkehr gefährdet

Am Samstag gegen 11.35 Uhr überholte der 59-jährige Fahrer eines VW Tiguan auf der B 32 kurz vor dem ehemaligen Gasthof "Reichsdose" zwei Fahrzeuge. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Dieser musste nach rechts in ein anliegendes Grundstück ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Tiguan zu verhindern. Anschließend fuhren der Tiguan sowie das gefährdete Fahrzeug weiter. Von dem gefährdeten Pkw ist nur bekannt, dass dieser weiß sein soll. Gegen den 59-jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Fahrer bzw. Fahrerin des weißen Pkw sowie sonstige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der L 314 bei Kimpfler. Ein 45-jähriger Pkw-Lenker wollte auf die Bevorrechtigte L 314 einbiegen und übersah dabei ein Kraftrad Harley-Davidson, welches von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt und anschließend in eine Klinik verbracht wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Gegen den Pkw-Lenker wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

