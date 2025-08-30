PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zeugenaufruf wegen einem Betrunkenen auf der Fahrbahn in 88212 Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener Fußgänger läuft vor Auto - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag gegen 22.20 Uhr war ein 33-jähriger Betrunkener auf der vierspuren Fahrbahn der Ulmer Straße / B32 unterwegs. Mehrere Notrufe gingen deswegen beim Polizeipräsidium Ravensburg ein. Im Zuge der Fahndung wurde eine Streife von einer Verkehrsteilnehmerin angesprochen, dass sie massiv abbremsen musste vor dem Betrunkenen. Dieser wurde kurz darauf festgestellt und kontrolliert. Er hatte einen Atemalkoholwert von über drei Promille. Nach seiner Verbringung zur Dienststelle wurde er an Angehörige übergeben. Die Dame, die die Polizei angesprochen hat und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

