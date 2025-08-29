PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Unfall getötet

Heiligenberg (Bodenseekreis) (ots)

Ein 84 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 201 getötet worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge war der Senior gegen 13.15 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Echbeck und Heiligenberg unterwegs, als der 49 Jahre alte Fahrer eines Krankenfahrstuhls von Buchhof kommend auf die Landesstraße in Richtung Heiligenberg einbog. Zeugenangaben zufolge musste ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vor dem 84-Jährigen fuhr, dem 49-Jährigen ausweichen. In der Folge kollidierten der Krankenfahrstuhl und die Kawasaki. Der 84-Jährige wurde dabei schwerstverletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 49-Jährige blieb indes unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro beziffert. Am Unfallort waren neben dem Rettungsdienst vorsorglich auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an, zur Klärung hat die Staatsanwaltschaft Konstanz ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die L 201 bleibt während der Unfallaufnahme voraussichtlich noch bis in den frühen Abend voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine entsprechende Umleitung ein. Personen, die zum Unfallhergang sowie zu dem Unbekannten, der dem Krankenfahrstuhl ausweichen musste, Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Verkehrspolizei Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

