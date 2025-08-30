Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Jugendliche brechen Mercedes Sterne ab

Am Freitag gegen 04:15 Uhr konnten zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren dabei beobachtet werden, wie sie einen Mercedes Stern an einem Fahrzeug im Bereich des Postplatzes entwendeten. Bei der Kontrolle der beiden Jugendlichen konnten insgesamt 5 Mercedes Sterne aufgefunden werden, welche bis zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen beschädigten Fahrzeugen zugeordnet werden konnten. Zeugen und auch mögliche Geschädigte werden geben, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Rufnummer 07518036666 zu melden.

