PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis
Ravensburg (ots)
Überlingen
PKW-Lenker fährt auf Motorrad auf und flüchtet
Am Freitag gegen 15 Uhr befuhr ein 78-jähriger Motorradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Goldbach. Auf Höhe des dortigen Motorradparkplatzes fährt dem Motorradfahrer ein PKW auf, als dieser seine Geschwindigkeit verringerte um abzubiegen. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Lenker des PKW stieg daraufhin kurz aus, entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Identität oder Erreichbarkeit zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551804101 zu melden.
Meersburg
Opferstöcke in der Kirche gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet
Im Tatzeitraum von Freitag, dem 22.08. bis zum Freitag dem 29.08. wurden in der Kirche Mariä Heimsuchung, am Kirchplatz 1 in Meersburg, drei Opferstöcke gewaltsam geöffnet. Das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe wurde entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551804101 zu melden.
