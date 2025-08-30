PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

PKW-Lenker fährt auf Motorrad auf und flüchtet

Am Freitag gegen 15 Uhr befuhr ein 78-jähriger Motorradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Goldbach. Auf Höhe des dortigen Motorradparkplatzes fährt dem Motorradfahrer ein PKW auf, als dieser seine Geschwindigkeit verringerte um abzubiegen. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Lenker des PKW stieg daraufhin kurz aus, entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Identität oder Erreichbarkeit zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551804101 zu melden.

Meersburg

Opferstöcke in der Kirche gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet

Im Tatzeitraum von Freitag, dem 22.08. bis zum Freitag dem 29.08. wurden in der Kirche Mariä Heimsuchung, am Kirchplatz 1 in Meersburg, drei Opferstöcke gewaltsam geöffnet. Das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe wurde entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551804101 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 10:40

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Jugendliche brechen Mercedes Sterne ab Am Freitag gegen 04:15 Uhr konnten zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren dabei beobachtet werden, wie sie einen Mercedes Stern an einem Fahrzeug im Bereich des Postplatzes entwendeten. Bei der Kontrolle der beiden Jugendlichen konnten insgesamt 5 Mercedes Sterne aufgefunden werden, welche bis zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen beschädigten Fahrzeugen ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 16:36

    PP Ravensburg: Motorradfahrer bei Unfall getötet

    Heiligenberg (Bodenseekreis) (ots) - Ein 84 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 201 getötet worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge war der Senior gegen 13.15 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Echbeck und Heiligenberg unterwegs, als der 49 Jahre alte Fahrer eines Krankenfahrstuhls von Buchhof kommend auf die Landesstraße in Richtung ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen Sachschaden nach Überholunfall Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Unfall im Zuge eines missglückten Überholmanövers am Donnerstagnachmittag auf der B 32 in Richtung Scheer entstanden. Ein Pkw-Lenker wollte gegen 15.15 Uhr auf gerader Strecke einen vor ihm fahrenden 36-jährigen Mercedes-Fahrer mit Anhänger überholen. Der 36-Jährige setzte zeitgleich ebenfalls zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren