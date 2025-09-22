Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am 20.09.2025 bei einem Verkehrsunfall in Tetz verletzt, als er versuchte, einem Pkw auszuweichen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Wagens, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 16:20 Uhr befuhr der 15-Jährige aus Mönchengladbach mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der L253 in Fahrtrichtung Jülich. Drei weitere Radfahrer befanden sich unmittelbar vor ihm. An der Kreuzung mit der Birkenallee überquerte er diese, um weiter auf der L253 zu bleiben. In diesem Moment fuhr in Pkw von rechts mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Der Fahrer des Pkw leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, der 15-Jährige musste allerdings ein Ausweichmanöver ausführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrrad, fuhr ungebremst in den Graben, stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kombi (möglicherweise Audi A4 oder A6), der Fahrer wird als Mann zwischen 20 und 25 Jahren mit kurzen, hellen Haaren und ohne Bart beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6212 an den zuständigen Sachbearbeiter zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten erreichen Sie uns unter der Nummer 02421 949-0.

