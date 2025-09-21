Polizei Düren

POL-DN: Senior hat sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle

Langerwehe Düren (ots)

In der Nacht auf den 21. September, gegen 02:15 Uhr, verließ ein 65-jähriger Aachener mit seinem PKW die Autobahn 4 an der Anschlussstelle Langerwehe. Hier fiel dem hinterherfahrendem Zeugen die besondere Fahrweise auf. Nach Verlassen der Autobahn ging die Fahrt über die Ortsteile Langerwehe, Schlich und Derichsweiler. Der Aachener verließ regelmäßig seine Fahrlinie und kam hierbei nicht nur wiederkehrend auf die Gegenfahrbahn, sondern stieß im Verlauf der Fahrt dreimal mit einem Rad gegen Bordsteine. In Gürzenich konnte der Aachener durch alarmierte Polizeikräfte angehalten werden.

Hier ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Aacheners. Ihm wurde im Verlauf daher eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug und den Bordsteinen entstanden geringe Schäden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell