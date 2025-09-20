Polizei Düren

POL-DN: Seitenabstand nicht eingehalten - Radfahrer gestürzt

Langerwehe (ots)

Am Samstag Vormittag verursachte ein zu geringer seitlicher Abstand beim Überholen den Sturz eines Pedelecfahrers. Dieser befuhr die Hauptstraße in Langerwehe, als ihn ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW überholte. Nach Angaben des Radfahrers hielt der PKW einen viel zu geringen seitlichen Abstand ein und scherte auch unmittelbar vor ihm wieder ein. Hierbei kam das Zweirad ins Straucheln, wodurch der Pedelecfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der 67jährige leicht am Bein. Der PKW, grauer Hyundai Tucson, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Ermittlungen zum flüchtigen PKW Fahrer dauern an. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Düren unter 02421-9490 zu melden.

