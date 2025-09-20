Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer übersehen

Nörvenich (ots)

Am 19.09.2025, gegen 16:50 Uhr kam es in Nörvernich an der Einmündung B477/ L495 zum Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der 63jährige Pkw-Fahrer befuhr die L495 aus Richtung Oberbolheim kommend, in Fahrtrichtung B477. Nach dem er an der Haltlinie gestoppt hatte, bog er nach links auf die B477 in Fahrtichtung Vettweiß ab und übersah, möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne, den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 31jährigen Kradfahrer, der die B477 in Fahrtrichtung Kerpen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt und nach Behandlung im RTW vor Ort entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand mittelschwerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell