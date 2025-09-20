Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Niederzier (ots)

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Kreisstraße 2 aus der Ortslage Ellen kommend in Fahrtrichtung Oberzier. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Der Fahrzeugführer konnte den verunfallten Pkw eigenständig verlassen und wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell