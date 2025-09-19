PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Vier leichtverletzte Personen nach Wohnungsbrand

Aldenhoven (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Jülicher Straße in Aldenhoven. Hier fing aus bisher ungeklärter Ursache ein Sofa Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnung blieb jedoch unbewohnbar. Die Wohnungsinhaber, zwei Erwachsene und zwei Kinder, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung und wurden durch das Einatmen von Rauchgas leichtverletzt. Sie wurden vorsorglich einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

