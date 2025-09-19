POL-DN: Leicht verletzt nach missglücktem Bremsmanöver
Düren (ots)
Auf der Birkesdorfer Straße stürzte am frühen gestrigen Abend (18.09.2025) eine 37-jährige Motorradfahrerin aus Düren. Sie verletzte sich hierbei leicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich behandelt werden.
Die junge Frau befuhr gegen 18:00 Uhr die Birkesdorfer Straße aus Richtung Kreisverkehr Hoven kommend in Richtung Birkesdorf. Als der Fahrzeugverkehr vor ihr zum Stillstand kam, leitete sie ein abruptes Bremsmanöver ein, so dass ihr Fahrzeug wegrutschte und sie Fall kam. Ihr Motorrad rutschte dann gegen den verkehrsbedingt wartenden PKW einer 66-jährigen Frau aus Düren vor ihr. Die Motorradfahrerin trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon, konnte aber nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.900 Euro geschätzt.
