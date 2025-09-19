PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zwei Leichtverletzte und minimaler Sachschaden

Jülich (ots)

Auf der Merkatorstraße in Jülich kollidierte gestern Nachmittag (18.09.2025) eine Paketbotin beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren mit einem Radfahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

Die 21-jährige Frau aus Jülich hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und war in Ausübung ihrer Tätigkeit gerade im Begriff, die Fahrbahn der Merkatorstaße zu überqueren, als sie auf der Fahrbahn mit einem herannahenden Pedelec-Fahrer zusammenstieß, der die junge Frau auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig wahrgenommen hatte. Der 69-jährige Radfahrer aus Jülich, der die Straße in Richtung Adolf-Fischer-Straße befuhr, kam zu Fall und verletzte sich ebenso wie die Fußgängerin leicht. Beide Unfallbeteiligten konnten nach kurzer medizinischer Versorgung vor Ort entlassen werden. Am Fahrrad des Mannes aus Jülich entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

