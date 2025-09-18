POL-DN: Vier erfolglose Einbruchsversuche in Ellen
Niederzier (ots)
Unbekannte Tatverdächtige versuchten in der Zeit vom Dienstag, (16.09.2025) 21:00 Uhr bis Mittwoch, (17.09.2025), 14:40 Uhr vergeblich, die Hauseingangstüren von insgesamt vier Wohnhäusern im Streffenweg gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sucht Zeugen.
Zunächst waren einer Anwohnerin eines betroffenen Objektes "frische" Einbruchspuren an der Hauseingangstür ihres Wohnhauses aufgefallen. Nach Rücksprache mit den Nachbarn und bei genauerem Hinsehen bemerkten auch diese ähnliche Beschädigungen an ihren Haustüren, so dass man sich entschloss, die Polizei zu informieren. Insgesamt konnten an vier Hauseingangstüren Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Türen gewaltsam zu öffnen und sich Zutritt zu den Häusern zu verschaffen, gelang in keinem der Fälle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei bittet Personen die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Streffenwegs gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell