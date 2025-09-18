Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in der Innenstadt

Düren (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch am Mittwoch (17.09.2025) im Eschfeld drangen unbekannte Täter zwischen 10:15 Uhr und 13:00 Uhr in das Wohnhaus der Geschädigten ein und durchsuchten dieses.

Eine unschöne Überraschung erlebte die Geschädigte bei ihrer Rückkehr von einem kurzen Stadtbesuch zu ihrem Wohnhaus. Obwohl sie nur kurz nicht zu Hause war, fand sie die Räumlichkeiten durchwühlt vor. Die Täter hatten bereits zuvor unerkannt den Tatort verlassen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

