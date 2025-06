Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 35 - jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meschede-Grevenstein (ots)

Am Samstag den 21.06.2025 gegen 11.00 Uhr, kam es auf der K 11, in der Ortschaft Meschede-Grevenstein, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Eine 64 - jährige Frau aus Eslohe, welche in Richtung Meinkenbracht unterwegs war, wollte mit ihrem PKW nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kradfahrer aus Engelskirchen. Es kam zu einer Kollision in deren Folge der Kradfahrer stürzte. Dieser musste aufgrund seiner Verletzung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund geflogen werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme fast zwei Stunden voll gesperrt.

