Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Spurwechsel

Düren (ots)

Am Dienstagabend (16.09.2025) kam es gegen 20:48 Uhr an der Kreuzung Schenkelstraße / Zehnthofstraße / Max-Oppenheim-Platz in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 17-jähriger Dürener war gemeinsam mit einem 16-jährigen Sozius aus Niederzier auf einem Kleinkraftrad auf der Schenkelstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 45-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw die Schenkelstraße auf der rechten Fahrspur in dieselbe Richtung.

Im Kreuzungsbereich wechselte der Rollerfahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den Pkw der Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige sowie sein Mitfahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell