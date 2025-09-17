PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.09.2025) lieferte sich ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 11:00 Uhr fiel Beamten der Polizei Düren im Bereich der Oststraße Ecke Gartenstraße ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und machte auch bei Blaulicht und Martinshorn keine Anstalten, anzuhalten. Stattdessen trat er die Flucht über die Gartenstraße in Richtung Innenstadt an. In der Jesuitengasse kam es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Über die Weierstraße, die er entgegen der Fahrtrichtung befuhr, gelangte er zur August-Klotz-Straße. Im weiteren Verlauf befuhr er auch den Rurufer-Radweg. Auf der Glashüttenstraße gab der Flüchtende schließlich selbstständig seine Fahrt auf und stieg von dem Kleinkraftrad.

Sein Gefährt verfügte nicht über ein gültiges Versicherungskennzeichen. Der Beschuldigte, ein 17-Jähriger aus Düren, verfügte lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung, sodass sich der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergab. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine, was eine Blutprobe nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

